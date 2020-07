Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Josefstraße

Geparkter BMW beschädigt

Coesfeld (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Coesfeld in Zusammenhang mit der Beschädigung eines 3-er BMWs. Das Auto war am Sonntag im Zeitraum von 00 bis 12.45 Uhr auf der Straße geparkt und wurde vermutlich von einem vorbeifahrenden Zweirad beschädigt. Die Beschädigungen befinden sich am Spiegel und der hinteren Tür des Autos. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

