Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Elvert

Werkzeuge von Baustelle gestohlen

Coesfeld (ots)

Aus einem Baucontainer stahlen Unbekannte mehrere elektronische Werkzeuge. Ein am Container befindliches Vorhängeschloss brachen die Täter auf und gelangten so in den Container. Hier stahlen sie elektonische Werkzeuge u.a. der Marke Stihl. Der Zeitraum des Diebstahls liegt zwischen Freitag (3.7.) 13 uhr und Samstag 12 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell