Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Fische entwendet, Zeugen gesucht

Gernsbach (ots)

Noch unbekannten Dieben ist es in der Zeit zwischen vergangener Woche Sonntag, 12.00 Uhr und Mittwoch, 18.00 Uhr gelungen, 36 Forellen mitzunehmen. Vermutlich durch Übersteigen eines etwa zwei Meter hohen Zaunes an einer Fischzuchtanlage im Gewann Träufelbach wurden die Fische aus einem der drei Teiche entwendet. Aus einem anderen Becken entfernten die Unbekannten ein Überlaufrohr, was dazu führte, dass der Teich leer lief und sechs Störe darin verendeten. In den zurück liegenden Wochen wurde der Zulauf zu den Fischteichen mehrfach verstopft und Überlaufrohre entfernt. Nach ersten Erkenntnissen, soll es auch auf den umliegenden Grundstücken ebenfalls zu ähnlichen Problemen in der Vergangenheit gekommen sein. Der entstandene Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Beamten des Polizeipostens Gernsbach haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07224 3663 zu melden.

