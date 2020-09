Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Zell-Weierbach - Gasgrill in Flammen

Offenburg (ots)

Wie es am Dienstagabend zu einem Brand auf einem Balkon im Laubenlindeweg kam, konnte die Feuerwehr bislang nicht abschließend klären. Kurz vor 22 Uhr alarmierte ein Mieter die Feuerwehr und die Polizei wegen einem vom Gasgrill ausgehenden Feuer auf seinem Balkon. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten mit insgesamt sechs Fahrzeugen an und konnten die Flammen des kleinen Feuers schnell bändigen und schlussendlich löschen. Laut den Feuerwehrleuten ging das Feuer von der Gasflasche des Grills aus, ob dabei ein technischer Defekt oder eine Fehlbedienung Auslöser für den Brand war, konnte bisher nicht ermittelt werden. Glücklicherweise wurde keiner der Anwohner verletzt und es entstand lediglich ein geringer Sachschaden am Balkon und dem Gemäuer des Balkons.

/jh

