Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Sinzheim (ots)

Auf dem Parkplatz einer Fast-Food-Kette in der Industriestraße kam es am späten Dienstagabend zu einer Sachbeschädigung an einem Peugeot. Eine 30-Jährige parkte ihren Wagen gegen 23 Uhr vor dem Restaurant, als ein bislang Unbekannter in unmittelbarer Nähe urinierte und sich kurz darauf neben den Peugeot stellte. Dort soll er ihren 24-jährigen Beifahrer zum "Boxen" aufgefordert haben. Um den Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen, setzte die Lenkerin zum Wegfahren an, doch der Mann schlug und trat in Begleitung von zwei weiteren Männern gegen die Beifahrertür. Den Parkplatz verließ der mutmaßliche Schadenstifter als Beifahrer in einem Audi A 5. Der unbekannte Mann soll etwa 180 Zentimeter groß gewesen sein. Von der Statur wird er auf ungefähr 90 bis 100 Kilogramm geschätzt. Der Mann trug einen Bart und die Seiten seiner dunklen kurzen Haare hatte er rasiert. Zum Zeitpunkt der Sachbeschädigung trug er ein weißes Hemd und hellblaue Jeans. Der Fahrer des Audi A 5 war etwa gleich groß und geschätzt 25 Jahre alt. Er trug während der Fahrt eine schwarze Lederjacke. Der Lenker wurde auf etwa 75 bis 80 Kilogramm geschätzt. Im Wagen befand sich zudem eine dritte Person, die etwa 170 Zentimeter groß und 70 Kilogramm schwer war. Dieser hatte eine runde Brille auf und eine blaue Jeansjacke an. Der Mitfahrer hatte einen Bart und kurze dunklen Haare. Alle drei hatten ein südländisches Aussehen. Der Sachschaden am Peugeot summiert sich auf rund 5.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden bitten im Zuge der Ermittlungen unter der Telefonnummer 07221 680-0 um Hinweise. /jh

