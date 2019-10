Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Senior tödlich verletzt - Staatsanwaltschaft schaltet Gutachter ein;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Senior tödlich verletzt - Staatsanwaltschaft schaltet Gutachter ein

Marburg-Michelbach: Tödliche Verletzungen erlitt ein 83-Jähriger am Donnerstagabend, 10. Oktober bei einem Unfall in einer Maschinenhalle im Ortskern von Michelbach. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der ältere Mann gegen 21.45 Uhr von seinem führerlosen Traktor erfasst und überrollt. Er war zunächst ansprechbar, verstarb aber wenig später trotz notärztlicher Behandlung noch am Unfallort. Die Staatsanwaltschaft Marburg ordnete zur Rekonstruktion des Geschehens einen Gutachter hinzu. Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421- 290222.

