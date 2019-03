Polizei Essen

POL-E: Essen: Boliden sollen bei Straßenrennen auf der Margarethenhöhe eingesetzt worden sein- Staatsanwaltschaft ordnet die polizeilich erbetene Beschlagnahme der Fahrzeuge und der Führerscheine an

Essen (ots)

45149 E.- Margarethenhöhe: Laute Motorengeräusche und auffällige Sportwagen lenkten die Aufmerksamkeit von Zeugen Samstagvormittag (23. März, 11.15 Uhr) auf ein mutmaßlich illegales Straßenrennen im Stadtteil Margarethenhöhe. Nebeneinander, auch die Fahrspur des Gegenverkehrs nutzend, sollen die 470 KW und 530 KW starken Boliden beschleunigt haben. Alarmierte Polizeistreifen stellten die beiden Fahrzeuge wenig später auf dem Gelände einer nahegelegenen Tankstelle. Der 470 KW starke rote Lamborghini Huracan wurde von seinem 52-jährigen Essener Besitzer gefahren, der den ebenfalls ihm gehörenden gelben Ferrari 488 Pista einem 25-jährigen Essener überlassen hatte. Einige der vorgeschriebenen amtlichen Kennzeichen befanden sich nicht an den Fahrzeugen. Auf polizeiliches Ersuchen ordnete die diensthabende Essener Staatsanwältin die Beschlagnahme der beiden Sportwagen sowie beider Führerscheine an. Das Verkehrskommissariat 2 wird jetzt die weiteren Ermittlungen in dem "Aggressionsdelikt im Straßenverkehr" führen und fragt nach weiteren Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0201- 8290 erbeten./ Peke

