Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Doppelhaushälfte +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am frühen Dienstag, 02. Juni 2020, in den Hauswirtschaftsraum einer Doppelhaushälfte in der Wangerooger Straße in Delmenhorst eingebrochen.

In der Zeit zwischen 01:10 und 01:25 Uhr hebelten sie die Tür zum Wirtschaftsraum auf und entwendeten zwei hochwertige Pedelecs des Herstellers Bulls. Die beiden Täter entfernten sich im Anschluss in Richtung Hasportsee. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 6.000 Euro beziffert.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen Hasportsee und Wangerooger Straße gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (605961).

