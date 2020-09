Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Polizei schnappt Fahrraddiebe

Kehl (ots)

Zwei zivile Polizeibeamten konnten am Dienstagmittag zwei mutmaßliche Fahrraddiebe vorläufig festnehmen. Die vermuteten Langfinger verschwanden gegen 13 Uhr in einem Gebüsch in Richtung einer Tankstelle In der Straßburger Straße. Dort machten sie sich an einem E-Bike zu schaffen. Die Beamten konnten eingreifen und das Fahrrad sicherstellen. Bei einer näheren Betrachtung stellte sich heraus, dass es sich dabei um ein am Montagvormittag entwendetes E-Bike handelt. Die Eigentümerin stellte das Rad am Montag vor einem Einkaufszentrum in der Blumenstraße ab, kurz nach 11 Uhr konnte sie es dort nicht mehr auffinden./jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell