Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln/RW) Linienbus streift SUV 6.5.20

Winzeln (ots)

Zwischen Winzeln und Beffendorf haben sich am frühen Mittwochmorgen im Gegenverkehr ein Linienbus und ein VW Tiguan berührt. Dabei ging der Spiegel am SUV zu Bruch. Laut Aussage des 45-jährigen VW-Fahrers musste er auf der schmalen Kreisstraße sogar ins Bankett ausweichen, um einen größeren Unfall zu vermeiden. Den Schaden, den die Polizei auf 500 Euro schätzt, konnte der Autofahrer nicht regeln, da der Fahrer am Steuer des Linienbusses einfach weiterfuhr. Anhand der Beschreibung des Busses ermittelte die Polizei in Schramberg ein Fahrzeug, das aufgrund einer passenden leichten Beschädigung als Unfallgegner in Betracht kommt. Sie sucht nun unter 07423 8101-0 Zeugen, die zum Unfallhergang am Mittwoch um 5.30 Uhr sachdienliche Angaben machen können.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell