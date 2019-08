Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Rennradfahrer schwer verletzt

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am frühen Sonntagnachmittag, 11.08.2019, fuhr aus bislang unbekannten Gründen ein 54-jähriger Rennradfahrer gegen einen am rechten Fahrbahnrand im Anton-Dohrn-Weg abgestellten Pkw Renault. Der 54-Jährige erlitt schwere Gesichtsverletzungen und musste zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden, Lebensgefahr bestand nicht. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 500 EURO.

