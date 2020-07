Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Eiswagen aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte haben zwischen Dienstagmorgen (07.07.2020) und Mittwochmorgen (08.07.2020) einen Eiswagen aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Die Täter brachen zwischen 00.00 Uhr und 04.30 Uhr das Ausgabefenster eines Eis- und Kaffeewagens auf, der am Wilhelm-Geiger-Platz abgestellt war. Anschließend begaben sie sich in das Innere des Wagens, warfen Teile des Inventars auf den Gehweg und stahlen eine Kasse sowie einen Bildschirm. Zeugen fanden später die Gegenstände und übergaben das Diebesgut der Polizei, die Täter behielten offenbar nur das Bargeld in Höhe von rund 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell