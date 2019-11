Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geparkter Pkw beschädigt - Verursacher flüchtig -

Freudenburg (ots)

In der Zeit zwischen dem vergangenen Sonntag, 10.11.2019, 16:00 Uhr und Dienstag, 12.11.2019, 07:00 Uhr, wurde ein in der Balduinstraße in Freudenburg geparkter Pkw VW Polo im Bereich der Beifahrertür beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarburg unter der Tel.-Nr.: 06581/9155-0.

