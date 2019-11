Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht in der Tiefensteiner Straße

Idar-Oberstein (ots)

Am 12. November, zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr, wurde in der Tiefensteiner Straße in Höhe der Hausnummer 208 (vor der Sidegrill Gaststätte) ein geparkter schwarzer Opel Corsa durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne eine Schadensregulierung vom Unfallort. Das unfallverursachende Fahrzeug dürfte am Außenspiegel der Beifahrerseite beschädigt sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel.-Nr. 06781/561-0 in Verbindung zu setzen.

