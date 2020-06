POL-PDKL: Ortsschild und Stromkasten besprüht

Polizeidirektion Kaiserslautern

Imsweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag besprühten unbekannte Täter in der Otterberger Straße das Schild der Ortsgemeinde mit blauer und roter Farbe, unter anderem mit dem Schriftzug "LAME". Ein auf der anderen Straßenseite unmittelbar an der Friedhofsmauer stehender Stromkasten wurde ebenfalls, unter anderem mit einer Welle und dem Schriftzug "SURF", besprüht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Graffiti aufgenommen.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

