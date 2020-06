Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht-Schädiger hinterlässt ramponierten Pkw

Waldmohr (ots)

In der Zeit vom Montag auf Dienstag zwischen 13:00 Uhr und 07:40 Uhr kam es in der Frankenstraße Höhe Hausnummer 2 zu einer Verkehrsunfallflucht. Bislang unbekannter Unfallverursacher streifte den am Fahrbahnrand abgestellten PKW der Geschädigten. Hierbei entstand Sachschaden am Außenspiegel, Kotflügel und Tür auf der Fahrerseite. Am Unfallort konnten Teile des vermutlichen Unfallfahrzeuges aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen gegen den unbekannten Verursacher laufen. Auch in dieser Sache sucht die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg Zeugen, welche Angaben bezüglich des Verursachers machen können (Tel. 06373-8220, oder pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de).|pikus

