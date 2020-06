Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Müllcontainer gehen in Flammen auf

Eine Zeugin bemerkt frühzeitig einen Brand. So wird Schlimmeres verhindert.

Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte, dass ein Gebäude in der Bahnhofstraße am Samstag in Flammen aufging. Gegen 02.35 Uhr meldete eine Zeugin, dass mehrere Müllcontainer vor einem Gebäude brennen würden. Durch die starke Hitzeentwicklung war bereits eine Glasscheibe an dem Haus gesprungen. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf das Gebäude übergriffen, in dem ca. 10 Personen schliefen. Sie blieben alle unverletzt. Eine Straßenlaterne und ein in der Nähe geparkter Lieferwagen wurden durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere tausend Euro. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts einer schweren Brandstiftung auf.

