Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Am Donnerstagnachmittag, zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, roten VW Touran im Parkhaus des Palais Vest in der Innenstadt. An dem Auto entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Bottrop

Am Donnerstag, gegen 17:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrer eines Lkw einen Grünstreifen im Bereich der Böcklinstraße. Nach Angaben eines Zeugen soll es sich bei dem Fahrzeug des Verursachers um einen niederländischen Lkw mit Anhänger handeln, der Holz transportiert hat. Im Kurvenbereich wurde die Grasnarbe aufgerissen und Steine verschoben. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

Am Donnerstag, zwischen 09:25 Uhr und 13:10 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer ein geparktes Auto am August-Schmidt-Ring auf dem Parkplatz einer Schule. An dem blauen Ford Fiesta entstand 4.000 Euro Sachschaden.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111.

