Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 09.06.2020

Peine (ots)

Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Am Dienstag, um 10:30 Uhr, ereignete sich auf der Ilseder Straße Ecke B444/B 65 in Peine ein Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Peiner wollte mit seinem PKW von der Ilseder Straße kommend nach links auf die B444/B65 in Richtung der FTZ-Kreuzung abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden PKW einer 70-jährigen Peinerin, welche die Ilseder Straße stadteinwärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der 82-Jährige leicht verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die beiden PKW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell