Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 09.06.2020

Peine (ots)

Einbruch in Wohnung

Zwischen Sonntag, 22:00 Uhr, und Montag, 05:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Straße "Neue Teichstraße" in Peine ein. Nachdem sie zunächst daran scheiterten ein Fenster gewaltsam aufzubrechen, schlugen sie anschließend eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Wohnung. Die Räumlichkeiten wurden von den Tätern durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Schadenshöhe ich nicht bekannt.

