Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 9. Juni 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Fußgänger beim Rangieren übersehen

Montag, 08.06.2020, gegen 10:10 Uhr

Am Montagmorgen ist ein 68-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes an der Neindorfer Straße leicht verletzt worden. Demnach hat der 23-jähriger Fahrer eines Transporters den Fußgänger vermutlich aus Unachtsamkeit beim Rückwärtsfahren übersehen, als dieser hinter dem Transporter unterwegs war. Durch den Anstoß stürzte der Fußgänger zu Boden und verletzte sich hierbei. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

