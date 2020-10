Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Brand einer Scheune

Steinfurt (ots)

In der Nacht zum Freitag (23.10.), gegen 03.00 Uhr, gerieten am Schulenburger Weg eine Scheune und ein angrenzender Unterstand des dortigen landwirtschaftlichen Gehöfts in Brand. Familienmitglieder, die in unmittelbarer Nachbarschaft wohnen, waren durch den Brand aufmerksam geworden, da die Hunde in der Nacht anschlugen. Sofort wurde die Feuerwehr alarmiert. Als die Feuerwehr vor Ort mit den Löscharbeiten begann, brannten die Scheune und der angrenzende Unterstand in voller Ausdehnung. In der Scheune befanden sich diverse landwirtschaftliche Geräte und Fahrzeuge. Die Scheune brannte bis auf die Grundmauern nieder. Menschen oder Tiere wurden durch den Brand nicht gefährdet. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell