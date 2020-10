Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit Gefährdung des Straßenverkehrs und leicht verletzter Person +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 13. Oktober 2020, gegen 16:25 Uhr, kam es in der Straße Am Wehrhahn zunächst zu Streitigkeiten zwischen einem 56-jährigen Kradfahrer und einem 42-jährigen Pkw-Seat Fahrer.

Anschließend befuhr der 56-Jährige die Straße Am Wehrhahn mit seinem Krad-Honda in Richtung Weberstraße, der 42-Jährige fuhr unmittelbar dahinter und scherte mit quietschenden Reifen zum Überholen aus.

Dabei überfuhr er den Linksabbiegerstreifen und anschließend die durchgezogene Linie.

Auf Grund des S-förmigen Straßenverlaufs und der damit einhergehender fehlender Sicht, konnte eine Behinderung des Straßenverkehrs nicht ausgeschlossen werden.

Während des Überholvorgangs des 42-Jährigen soll der 56-jährige Kradfahrer wiederum beschleunigt haben und sein Krad auf die linke Seite des rechten Fahrstreifens gelenkt haben, um dem Pkw-Fahrer das Wiedereinscheren zu erschweren oder zu verweigern.

Auf Grund von Gegenverkehr musste der Pkw-Fahrer wiedereinscheren. Dabei touchierte er den Kradfahrer mit der Beifahrerseite des Pkw.

Der 56-jährige Kradfahrer wurde leicht verletzt. Gegen beide Männer wurden Bußgeldverfahren und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Den 42-Jährigen erwartet zudem ein Strafverfahren wegen der Fahrlässigen Körperverletzung.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst, unter der Telefonnummer 04221/ 15590 in Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:

Natalia Schubert

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell