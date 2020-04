POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfall mit 10.000 Euro Sachschaden, Unfall zwischen PKW-Lenker und Radfahrerin

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Bietigheim-Bissingen: Unfall mit 10.000 Euro Sachschaden

Vermutlich da sie sich alkoholisiert hinter das Steuer ihres PKW gesetzt hat, war eine 45 Jahre alte Mercedes-Fahrerin am Donnerstag gegen 13.45 Uhr in der Prinz-Eugen-Straße in Bietigheim-Bissingen in einen Unfall verwickelt. Die Frau wollte von vom Bahnhof kommend nach rechts in die Prinz-Eugen-Straße abbiegen. Beim Abbiegen streifte sie schließlich den Mercedes eines 56-Jährigen, der in der Prinz-Eugen-Straße an der roten Ampel stand und warten musste. Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen zum einen Atemalkoholgeruch bei der Frau, zum anderen deutete ihr Verhalten auf Alkoholeinfluss hin. Ein freiwilliger durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv, worauf sich die 45-Jährige einer Blutentnahme unterziehen musste. Ihr Führerschein wurde im weiteren Verlauf beschlagnahmt. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf rund 10.000 Euro belaufen.

Bietigheim-Bissingen: Unfall zwischen PKW-Lenker und Radfahrerin

Leichte Verletzungen erlitt eine 47 Jahre alte Radfahrerin am Donnerstag gegen 12.45 Uhr bei einem Unfall in der Freiberger Straße in Bietigheim-Bissingen. Die Frau radelte den Radweg, der sich parallel der Freiberger Straße befindet, in Richtung Bahnhof entlang. Ein 69-jähriger Renault-Fahrer, der aus Richtung des Bahnhofs kam, wollte kurz vor der Buchstraße nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen. Mutmaßlich übersah der PKW-Fahrer die entgegenkommende Radfahrerin, so dass in der Folge zu einem Zusammenstoß kam und die Frau stürzte. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden blieb gering.

