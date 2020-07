Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl eines Mobiltelefons und einer Geldbörse am Erdbeer-Verkaufsstand in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 14. Juli 2020, in der Tatzeit von 13:50 Uhr und 14:15 Uhr, nutzte ein bislang unbekannter Täter die kurze Abwesenheit einer 34-Jährigen Verkäuferin eines Erbeerverkaufsstandes in der Seestraße in Delmenhorst.

Die 34-Jährige verließ für kurze Zeit den Verkaufsstand. Die Zugangstür war nur angelehnt. Diese Gelegenheit nutze der Täter und entwendete aus der Handtasche der Geschädigten ein Mobiltelefon sowie das Portemonnaie.

Die Schadenshöhe wurde auf etwa 400 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst, unter der Telefonnummer 04221/15 59-0 in Verbindung zu setzen.

(900791906)

Rückfragen bitte an:

Natalia Schubert

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell