POL-DEL: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizei Delmenhorst: Polizei nimmt Diebesbande aus Delmenhorst fest

Delmenhorst (ots)

Am Montag, den 13. Juli 2020, wurden drei Personen einer Diebesbande von Beamten der Polizei Delmenhorst auf frischer Tat festgenommen.

Gegen 02:30 Uhr versuchten die drei Personen mehrere Säcke gepresster Pfandflaschen von dem Gelände eines Getränkemarktes in der Annenheider Straße zu entwenden. Hierbei wurden sie von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte.

Als sich die Beamten dem Tatort näherten, ergriffen die Personen zunächst die Flucht, konnten jedoch im Rahmen der Verfolgung gestoppt und festgenommen werden.

Bei der anschließenden Überprüfung der Identität stellte sich heraus, dass es sich bei den Personen um eine Bande aus Delmenhorst handelte, die seit längerem im Fokus der polizeilichen Ermittlungen stand.

Die Polizei Delmenhorst ermittelte gegen die Gruppierung wegen einer Vielzahl von Einbruchdiebstählen in Handwerkerfahrzeugen in Delmenhorst, Ganderkesee und Bremen. Bei den Taten wurden vornehmlich hochwertige Elektrowerkzeuge und Baumaschinen entwendet.

In diesem Zusammenhang ordnete das Amtsgericht Oldenburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg bereits in der Vergangenheit die Durchsuchung der Wohnungen der Beschuldigten an und erließ Haftbefehle gegen drei der Täter.

Aufgrund der aktuellen Ereignisse wurden im Anschluss an die Festnahmen die Wohnungen der Täter durchsucht. Obwohl die Beamten mit dem Auffinden von Diebesgut rechneten, waren sie über den Umfang überrascht. Gleich mehrere Sprinterladungen voll Diebesgut, hauptsächlich Werkzeuge, beschlagnahmte die Polizei.

Anschließend wurden die drei Täter einem Richter beim Amtsgericht Oldenburg vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Das bei den Durchsuchungen aufgefundene Diebesgut wird gegenwärtig einzelnen Taten zugeordnet und anschließend den Geschädigten ausgehändigt.

