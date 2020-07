Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Dachstuhlbrand eines Reihenhauses in Delmenhorst +++ Keine Personen verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 13. Juli 2020, geriet der Dachstuhl eines Reihenendhauses, das zu einem Reihenhauskomplex gehört, in der Straße "Annenheider Damm" aus unbekannter Ursache in Brand.

Gegen 22:00 Uhr wurde durch einen Spaziergänger gemeldet, dass aus dem Dach eines Reihenendhauses Rauch aufsteige.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits offene Flammen und starker dunkler Rauch aus dem Dach des Reihenendhauses zu sehen. Die Familie des Hauses sowie die Nachbarn befanden sich bereits außerhalb ihrer Häuser und waren unverletzt.

Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Delmenhorst sowie die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Delmenhorst und Ganderkesee konnten das Feuer löschen und ein Übergreifen auf das Nachbar-Reihenhaus verhindern.

Durch die Brand- und Löschwasserschäden ist das betroffene Reihenhaus nicht mehr bewohnbar.

Zur Ermittlung der Brandursache wurde der Brandort von der Polizei beschlagnahmt.

Der entstandene Schaden wird auf einen hohen fünfstelligen Bereich geschätzt.

