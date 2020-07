Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Raub auf Geldeinzahler in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht +++ Neue Erkenntnisse

Delmenhorst (ots)

Am Montag, den 13. Juli 2020, wurde ein Mitarbeiter eines Smartphone-Shops in der Langen Straße in Delmenhorst ausgeraubt, als er gerade die Bargeldeinnahmen zur Bank bringen wollte.

Gegen 14:20 Uhr begab sich der 26-jährige Mitarbeiter von seiner Arbeitsstelle, einem Smartphone-Shop in der Langen Straße, zur Commerzbank, um die Einnahmen des Geschäftes einzuzahlen.

Auf diesem Weg kamen dem 26-jährigen Bremer zwei männliche Personen entgegen, von denen ihm einer der Männer die Tasche mit dem Bargeld gewaltsam aus der Hand riss.

Anschließend flüchteten die Männer zu Fuß in Richtung Bahnhofstraße. Sie liefen von der Commerzbank aus über die Lange Straße in Richtung Bahnhofstraße und bogen dann nach rechts in die Bahnhofstraße ab. Auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Bahnhofstraße, unmittelbar vor dem Fluss "Kleine Delme", verlor sich die Spur.

Der 26-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war jedoch nicht erforderlich.

Nachdem er die Polizei verständigte, wurden unverzüglich umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern eingeleitet, die jedoch erfolglos verliefen. Aus diesem Grund bittet die Polizei um die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger, die die Täter bei der Tatausführung oder bei der Flucht beobachtet haben.

Gesucht werden: Täter 1: männlich, circa Ende 20 Jahre alt, circa 180cm groß, kräftige Statur, trug eine Lederjacke Täter 2: männlich, dunkle Haare, Bart, bekleidet mit Cappi, südländisches Aussehen

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (786568).

Neue Erkenntnisse:

Durch erste Zeugenaussagen kann die Fluchtrichtung der Täter bis zur Musikschule in der Schulstraße verifiziert werden.

Zudem wurde bekannt, dass die Täter bei der Tatausführung eine dunkle Mund-Nasen-Bedeckung trugen, beide 170 bis 180 cm groß und südländischen Aussehens waren.

Weiterhin ist die Polizei auf der Suche nach der Tasche, in der sich das Bargeld befunden hat. Hierbei handelt es sich um ein schwarzes Ledermäppchen mit einem Aufdruck der Commerzbank. Sofern das Ledermäppchen gefunden wird, sollte umgehend die Polizei informiert und das Ledermäppchen nicht berührt werden.

