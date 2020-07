Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Wardenburg mit drei verletzten Personen in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Am Montag, den 13. Juli 2020, nahm ein Pkw-Fahrer beim Überqueren der Wikingerstraße einem anderen Pkw die Vorfahrt, wodurch drei Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 06:55 Uhr befuhr der 18-jährige Unfallverursacher mit seinem Pkw, einem schwarzen Audi und seiner 16-jährigen Beifahrerin aus Wardenburg, die Straße "Am Schmeel" in Richtung Wikingerstraße und beabsichtige diese geradeaus in Richtung Hubertusweg zu überqueren.

Dabei übersah der Unfallverursacher aus Hatten den bevorrechtigen Pkw eines 22-Jährigen aus Oldenburg, der die Wikingerstraße in Richtung Huntlosen befuhr.

Beim Überqueren der Straße kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch die drei Personen leicht verletzt wurden.

Am schwarzen Audi des 18-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro. Der Schaden am grauen VW des 22-Jährigen wird auf 4.000 Euro geschätzt.

