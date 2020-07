Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Einbruch in Fitness-Studio in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

In der Nacht zum 11.07.2020 hebelten bislang unbekannte Täter die Eingangstür zu einem Fitness-Studio in der Straße Industrie-Park in Ganderkesee auf. Die Täter gelangten in das Gebäude und entwendeten Bargeld. Der entstandene Schaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt.

