Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Waldbrand in Ratingen-Hösel

Ratingen (ots)

Ratingen-Hösel, Eggerscheidter Straße, 17:39 Uhr, 29.05.20

Am frühen Abend wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Brand in einem Waldstück an der Eggerscheidter Straße in Ratingen-Hösel alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einheiten wurde eine Rauchentwicklung aus einem schlecht zugänglichen Waldstück festgestellt. Von der Feuerwehr wurden sofort zwei sogenannte C-Rohre zum Löschen des Brandes vorgenommen. Der Brand hatte schon ca. 50m² Waldboden erfasst. Durch den schnellen Einsatz konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Auskunft geben.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, der Standort Hösel/Eggerscheidt und Tanklöschfahrzeuge aus Breitscheid, Mitte und Lintorf.

