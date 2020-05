Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Ratingen-Breitscheid, Kölner Straße, 15.05.2020, 11:30 Uhr

Ein Rettungswagen, der sich mit Blaulicht und Signalhorn auf dem Weg zu einem medizinischen Notfall befand, verunfallte bei einem Wendemanöver im Kreuzungsbereich Kölner Straße / An der Pönt. Ein nachfolgender Motorradfahrer hatte die Situation zu spät erkannt und fuhr seitlich in den Rettungswagen hinein. Dabei wurde der Rettungswagen so stark beschädigt, dass ein weiterer Rettungswagen den Einsatz übernehmen musste. Der Motorradfahrer und der Fahrer des Rettungsdienstes der Stadt Ratingen wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ratingen

Joachim Herbrand

Telefon: 02102/550 37777

Fax: 02102/5509370

E-Mail: joachim.herbrand@ratingen.de

www.feuerwehr-ratingen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell