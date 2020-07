Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Einbruch in Apotheke; versuchter Einbruch in Bäckerei, Treckerdemo in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee: Einbruch in Apotheke Am Samstag, 11.07.2020, 01:55 Uhr, ist es in Ganderkesee in der Grüppenbührener Straße zu einem Einbruch in eine Apotheke gekommen. Der oder die Täter verschafften sich durch Auftreten der Eingangstür Zugang zur Apotheke und entwendeten diverse Kosmetikartikel. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Ganderkesee unter 04222-94460 entgegen.

Ganderkesee: Versuchter Einbruch in Bäckereifiliale In der Nacht von Freitag, 10.07.2020, auf Samstag, 11.07.2020, ist es zu einem versuchten Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Mühlenstraße gekommen. Um 05:00 Uhr wurde festgestellt, dass bislang unbekannte Täter versucht haben, die Eingangstür aufzuhebeln. Hinweise nimmt die Polizei in Ganderkesee unter 04222-94460 entgegen.

Wildeshausen: Straße durch Trecker blockiert Am Freitag, 10.07.2020, wurde gegen 16:00 Uhr in Wildeshausen durch ca. 20 Traktoren bei einer spontanen Treckerdemo auf der ehemaligen B 213 die Autobahnanschlussstelle Wildeshausen-West blockiert, um auf die Unzufriedenheit der Agrar- und Umweltpolitik aufmerksam zu machen. Nach ca. 1 Stunde war die Aktion beendet.

