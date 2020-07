Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Lagerhalle in Ovelgönne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Dienstag, 30. Juni 2020, 00:00 Uhr, bis Donnerstag, 9. Juli 2020, 14:00 Uhr, in eine Lagerhalle in der "Kurze Straße" in Ovelgönne ein.

Durch Aufhebeln einer Tür verschafften sich die Täter Zutritt zum Objekt, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Werkzeug und Motorradbekleidung. Der Gesamtschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, Hinweise zu möglichen Tätern oder zur Eingrenzung des Tatzeitraumes unter der Telefonnummer 04401/935-0 der Polizei Brake mitzuteilen (772019).

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell