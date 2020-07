Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Jugendhaus Einswarden mit Graffiti beschmiert +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Montag, 6. Juli 2020, bis Dienstag, 7. Juli 2020, beschädigten bislang unbekannte Täter das Jugendhaus Einswarden in der Straße "Am Slip" mit Graffiti. Insgesamt wurden 12 verschiedene Symbole angebracht. Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich. Zeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen (768490).

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell