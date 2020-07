Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Zwei Kontrollen, 2x gefälschte Dokumente

Delmenhorst (ots)

Landkreis Oldenburg / Landkreis Cloppenburg:

In der Nacht zu Samstag, 11.07.2020 kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der A1 in Richtung Bremen im Bereich Cloppenburg gegen 23:30 Uhr zunächst einen Pkw Daimler aus Heinsberg. Bei der Kontrolle händigte der 39-jährige Fahrzeugführer mit Wohnsitz in Itzehoe einen Kartenführerschein aus Litauen aus. Die Beamten stellten schnell fest, dass es sich bei dem Dokument um eine Totalfälschung handelte. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der 49-jährige Beifahrer im Fahrzeug war im Besitz eines gültigen und echten Führerscheins, daher konnte die Fahrt durch diesen fortgesetzt werden.

In den frühen Morgenstunden des 11.07.2020, gegen 04:55 Uhr, bewiesen die Beamten wieder eine Spürnase. Ein 50-Jähriger Fahrzeugführer türkischer Abstammung mit Wohnsitz in Bremen fuhr mit seinem Kleintransporter mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in eine Baustelle auf der A1 in Richtung Bremen vor der Anschlussstelle Wildeshausen-West ein. Bei der anschließenden Kontrolle händigte der 50-Jährige den Beamten einen griechischen Kartenführerschein aus. Auch hier konnten erhebliche Fälschungsmerkmale erkannt werden. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen den Bremer wurde ebenfalls ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet. In diesem Fall wurde die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel zur Unterbindung der Weiterfahrt einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell