POL-ST: Steinfurt-Bu., Brand

Die Polizei Steinfurt ermittelt wegen eines Brandes am Kieferngrundsee in Steinfurt-Burgsteinfurt. Am Dienstagnachmittag (17.03.2020), gegen 14:35 Uhr, ist dort eine Fläche von ca. 3 x 20 m Busch- und Strauchwerk abgebrannt, bevor der Brand von der Feuerwehr eingedämmt und gelöscht werden konnte. Am Tatort wurden mehrere Jugendliche beobachtet, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Steinfurt unter der Rufnummer 02551/15-5116 in Verbindung zu setzen.

