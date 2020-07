Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Wohnungsdurchsuchung führt zum Auffinden von Diebesgut

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 10. Juli 2020, finden Beamte der Polizei Delmenhorst in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in Delmenhorst Diebesgut auf, welches bereits einzelnen Taten zugeordnet werden konnte.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme zu einem anderen Vorfall, erlangten die Beamten Kenntnis über mögliches Diebesgut in zwei Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Estlandstraße in Delmenhorst.

Aufgrund dessen ordnete das Amtsgericht Oldenburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg die Durchsuchung der Keller- und Wohnräume eines 33-Jährigen an.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen bestätigte sich der Verdacht. Die Beamten fanden eine Vielzahl zuvor entwendeter Gegenstände auf. Darunter ein E-Bike, ein E-Scooter und hochwertige Werkzeuge. Sämtliche, als Diebesgut in Frage kommende Gegenstände, wurden sichergestellt.

Im Zuge der Ermittlungen konnte bereits ein Teil des Diebesguts vergangenen Taten zugeordnet werden. Beispielsweise stammen hochwertige Werkzeuge aus einem Einbruch in eine Lagerhalle vom 09.07.2020 in der Lethestraße in Delmenhorst. Nachdem die Zuordnung des Diebesgutes abgeschlossen ist, wird es den rechtmäßigen Eigentümern übergeben.

Die Polizei Delmenhorst ermittelt gegen den 33-Jährigen, da er dringend verdächtig ist, für mehrere Einbruchdiebstähle verantwortlich zu sein.

