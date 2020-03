Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Einbruch am Eistruper Berg

Bissendorf (ots)

In der Nacht zu Freitag sind Unbekannte in ein derzeit in der Renovierung befindliches Wohnhaus der Straße Am Eistruper Berg eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude, fanden dort diverse hochwertige Werkzeuge und Baumaschinen und nahmen diese schließlich mit. Die Meller Polizei ist an Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen interessiert. Telefon: 05422-920600.

