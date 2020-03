Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - Trickdiebe erbeuten Bargeld und Schmuck

Fürstenau (ots)

Zwei unbekannte Männer verschafften sich am Mittwochmittag Zutritt zur Wohnung einer älteren Dame in der Dresdener Straße und erbeuteten Bargeld und Schmuck. Die Täter klingelten gegen 12.30 Uhr an der Tür eines Mehrfamilienhauses und gaben vor, die Abwasserrohre kontrollieren zu müssen. Die Seniorin gewährte einem der Unbekannten Zutritt und begab sich mit dem etwa 20 Jahre alten Mann ins Badezimmer. Vermutlich öffnete dieser in einem unbemerkten Moment seinem Mittäter die geschlossene Tür und lenkte die Dame ab. Wenige Minuten später entfernte sich der angebliche Kontrolleur und die Seniorin musste feststellen, dass die Täter Bargeld und Schmuck gestohlen hatten. Der ca. 20 Jahre alte Unbekannte wurde als etwa 1,60 m groß und schlank beschrieben. Er hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild, sprach hochdeutsch ohne Akzent und war mit einer Jeans und einer Windjacke oder einem Kapuzenpullover bekleidet. Die Polizei in Fürstenau bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05901/95950 zu melden.

