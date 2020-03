Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Kleintransporter und Kennzeichen gestohlen

Georgsmarienhütte (ots)

Unbekannte begaben sich zwischen Donnerstagabend (19 Uhr) und Freitagmorgen (08.45 Uhr) auf das Gelände eines Autohändlers an der Teutoburger-Wald-Straße. Von dem Firmengelände stahlen der oder die Täter einen schwarzen Opel Vivaro-B und von einem weiteren Fahrzeug die Kennzeichen OS-AO 600. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Rufnummer 05401/879500 zu melden.

