Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Neuhof

Hildesheim (ots)

PK Bad Salzdetfurth (Lö) - Am Montag, den 14.09.2020, im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 11:45 Uhr, ereignete sich im Lamspringer Ortsteil Neuhof ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein bisher nicht bekannter Lkw stieß beim Abbiegen von der Lermunder Straße in einen Feldweg, gegen eine Grundstücksmauer und beschädigte diese. Wie der 75-jährige Geschädigte angab, betrage der Schaden an der Mauer ca. 200 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Lkw davon. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die Angaben zu einem, ggf. grauen Lkw, geben können, sich bei dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth - unter der Rufnummer 05063/9011, zu melden.

