Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Vorfahrt missachtet - E-Bike-Fahrer verletzt

Karlsruhe (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 69-jähriger E-Bike-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Bretten zu. Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Peugeot gegen 12:50 Uhr die Saalbachstraße in Richtung Rinklinger Straße. An der Einmündung zur Rinklinger Straße hielt sie zunächst vorschriftsgemäß an, missachtete aber in der Folge die Vorfahrt des E-Bike-Fahrers, der auf dem Radweg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Die Autofahrerin kollidierte mit dem Radfahrer, wodurch dieser zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

