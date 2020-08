Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200814.6 Itzehoe: Augen auf und Tasche zu!

Itzehoe (ots)

Dies sollte gerade in der jetzigen Zeit das Motto derer sein, die sich mit gut gefülltem Portemonnaie in einen Supermarkt begeben, um dort ihre Einkäufe zu erledigen. Denn seit Anfang Juli 2020 verzeichnet die Polizeidirektion Itzehoe wieder eine Zunahme von Taschendiebstählen, insbesondere in der Kreisstadt Itzehoe. Waren es in Vergangenheit oft Rempler oder Gespräche, die die potentiellen Opfer ablenken sollten, so traten die Diebe zuletzt eher still und leise auf.

Seit dem 1. Juli 2020 notierte die Polizei mindestens 24 Taschendiebstähle in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, wobei die Stadt Itzehoe mit 17 Fällen den Tatortschwerpunkt bildet. In der laufenden Woche sind bereits drei Menschen einem Diebstahl zum Opfer gefallen, in der letzten Woche waren es sogar sieben. In der Mehrzahl handelte es sich bei den Geschädigten um ältere Menschen weiblichen Geschlechts, die ihre Geldbörse teils sorglos im Einkaufswagen deponierten. Aber auch vor dem Griff in die Handtasche oder in den Einkaufsbeutel schreckten die dreisten Diebe nicht zurück. Mitunter erlangten sie neben Bargeld auch Geldkarten und bedienten sich mit diesen am Konto ihrer Opfer. Für die Taten nutzten die Ganoven sowohl Lebensmittelmärkte als auch Bekleidungsgeschäfte, zumeist blieben sie gänzlich unbemerkt. Das Fehlen ihres Eigentums stellten die Bestohlenen zumeist erst im Bereich der Kasse fest.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei Ihnen die folgenden Verhaltenstipps ans Herz legen - auch wenn diese nicht immer bequem erscheinen:

- Tragen Sie Geldbörsen und auch Smartphones in verschlossenen Innentaschen, die keinen ungehinderten Zugriff erlauben. - Behalten Sie Ihre Handtaschen stets bei sich und legen Sie sie auch nicht nur kurzfristig ab - auch nicht in den sicher erscheinenden Einkaufswagen. - Sorgen Sie dafür, dass Ihre Tasche verschlossen und ein einfaches Öffnen unmöglich ist. - Wer ganz sichergehen möchte, kann auf Gürteltaschen zurückgreifen, Brustbeutel tragen oder aber sein Portemonnaie mit einer Kette versehen. - Denken Sie daran, auch Stuhllehnen sind keine geeigneten Aufbewahrungsorte für Taschen - ebenso wenig wie die Netze von Rollstühlen, Rollatoren und Kinderwagen.

Beherzigen Sie diese Hinweise und erschweren Sie den Dieben damit das Leben!

Merle Neufeld

