POL-IZ: 200814.5 Itzehoe: Wiederholt unter Drogeneinfluss unterwegs

Nachdem Beamte erst vor einigen Tagen die Drogenfahrt eines Mannes aus Wilster in Itzehoe aufgedeckt hatten, erwischte ihn eine Streife am Donnerstagnachmittag erneut. Wieder ordneten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe an.

Um 14.35 Uhr kontrollierte eine Streife in der Brookstraße den Fahrer eines Kleinwagens. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit verweigerte der 26-Jährige jede Mitwirkung und gab an, dass er bereits wisse, wie eine Blutuntersuchung ausgehen werde. Wegen des Verdachts der Fahrt unter Drogeneinfluss musste sich der Wilsteraner bereits am 3. August 2020 einer solchen Maßnahme unterziehen. Letztlich ließ er doch noch die Reaktionsfähigkeit seiner Augen checken, die den Schluss zuließ, dass der Autofahrer Drogen konsumiert haben dürfte. Der Betroffene musste sich darauf erneut einer Blutprobenentnahme unterziehen und seinen Fahrzeugschlüssel abgeben. Er wird sich nun wegen des wiederholten Führens eines Fahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten müssen. Bei einem zweiten Verstoß kommt auf den 26-Jährigen unter anderem ein Bußgeld in Höhe von tausend Euro zu.

