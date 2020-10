Polizei Steinfurt

POL-ST: Protestaktion der LSV am Zentrallager der Fa. Aldi

Greven (ots)

48268 Greven, Up'n Nien Esch, dortiges Zentrallager der Fa. Aldi Sonntag, 25.10.2020, ca.22:00 Uhr bis Montag, 26.10.2020

Am Sonntag wurde bekannt, dass die Aktionsgruppe "Land schafft Verbindung" (LSV) beabsichtigte, in der Nacht von Sonntag auf Montag Protestaktionen vor Zentrallagern des Lebensmitteleinzelhandels durchzuführen. Bundesweit fand die Aktion an verschiedenen Orten statt. Gegen 22:00 Uhr befanden sich etwa 50 Traktoren samt Fahrer vor dem Zentrallager der Fa. Aldi in Greven. Ziel dieser Aktion ist es, einem Verantwortlichen der Fa. Aldi ein Positionspapier zu überreichen. Bis zur Übergabe des Positionspapiers bleibt die Zuwegung zum Gelände durch fünf Traktoren blockiert. Die Polizei begleitet die Versammlung. Der Verlauf der Protestaktion war und ist friedlich und störungsfrei.

