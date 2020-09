Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Sprinter aufgebrochen und daraus Werkzeuge entwendet - Zeugen gesucht

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Türen zum Laderaum an zwei in der Robert-Bosch-Straße auf dem Parkplatz eines Möbelhauses abgestellte Mercedes Sprinter aufgebrochen und daraus zahlreiche Werkzeuge und Maschinen, darunter verschiedene Sägen und Bohrmaschinen, entwendet. Die Höhe des Diebstahlsschadens lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern. Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06222757090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

