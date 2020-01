Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jugendliche nach Diebstahl gestellt

Olpe (ots)

Am Mittwoch (29. Januar) hat die Leitstelle der Polizei Olpe gegen 11.40 Uhr Kenntnis erlangt, dass in der Martinsstraße zwei Jugendliche Pakete aus einem Zustellfahrzeug entwendet haben. Der Melder berichtete, dass die Tatverdächtigen fußläufig in Richtung Kurkölner Platz gelaufen seien. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief erfolgreich: Eine Streifenwagenbesatzung traf die zwei Jugendlichen im unmittelbaren Nahbereich mit der Beute an. Die Personenbeschreibungen der Zeugen stimmten mit den angetroffenen Personen überein. Die Polizisten stellten das Diebesgut, einen Computerprozessor sowie diverse Verbrauchsartikel, sicher. Sie nahmen die Jugendlichen (16 und 17 Jahre) zur Identitätsfeststellung in Gewahrsam. Im Anschluss an die Vernehmung wurden sie den Erziehungsberechtigten übergeben. Die entwendete Ware hatte einen Wert von rund 370 Euro.

