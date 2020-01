Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Olper Schule

Olpe (ots)

In der Nacht von Montag (27. Januar, 19 Uhr) auf Dienstag (28. Januar 6.30 Uhr) sind unbekannte Täter in eine Schule in der Bodelschwinghstraße in Olpe eingedrungen. Nach dem ersten Ermittlungsstand brachen sie eine Feuerschutztür auf, durchwühlten viele Räume auf drei Etagen und beschädigten mehrere Einrichtungsgegenstände. Es entstand ein erheblicher Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Zudem nahmen die Täter diverse Kleinelektronik mit. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

