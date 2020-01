Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 22-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Finnentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (28. Januar) gegen 21 Uhr in der Bamenohler Straße in Bamenohl ist ein 22-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt worden. Er fuhr von dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf die Straße und kollidierte mit einer 30-jährigen Pkw-Fahrerin. Warum die beiden zusammenstießen ist derzeit noch unklar. An der Kreuzung befindet sich eine Ampel. Beide gaben an, dass diese für sie "Grün" zeigte. Der 22-Jährige klagte über Rückenschmerzen. Ein Rettungswagen behandelte ihn vor Ort. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

